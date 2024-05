30 ans de la mort d’Ayrton Senna : halo, Hans, virtual safety car… L’évolution de la sécurité en Formule 1 depuis ce drame

Depuis le décès tragique d’Ayrton Senna, le 1er mai 1994, la Formule 1 a connu d’énormes évolutions en matière de sécurité.

En perpétuelle évolution pour atteindre la perfection sportive, la Formule 1 a également connu de profonds changements après de tragiques accidents. Et notamment les deux derniers : Ayrton Senna (1994) et Jules Bianchi (2014). Voici un détail complet des évolutions apportées sur les circuits et dans les monoplaces.

Les barrières de sécurité et les zones de dégagement

Alors qu’ils n’étaient pensés que pour les courses, les circuits ont énormément évolué en termes de sécurité. Les barrières de sécurité ont réellement changé. Désormais, il y a des systèmes beaucoup plus adaptés avec notamment la mise en place de murs de pneus pour éviter les tragédies et les énormes collisions. Les zones de dégagement a aussi été une grande évolution puisqu’elles ont permis la réduction du risque d’impact direct avec les barrières. Elles ont sont souvent faites de graviers ou d'herbes pour ralentir la vitesse de la voiture rapidement avant l'impact dans les murs de pneus.

La Crash Box

Elle existe depuis 1991 mais elle a été renforcée après l’accident d’Ayrton Senna. Les «Crash Box» sont les sections déformables qui encaissent l'énergie cinétique du choc. On les trouve à l’avant de la monoplace, à l’arrière au-dessus de l'extracteur, et dans les pontons en cas de chocs latéraux.

Câbles de roues

Depuis 1998, un système de retenue des roues par câble est rendu obligatoire pour éviter leur envol lors d'un choc. Les câbles sont faits en matière polymère spécifique, appelée polybenzoaoxide ou Zylon. Ce système de sécurité a été renforcé en 2004.

ADR (Accident Data Recorder)

Il s’agit d’une boîte noire que l’on trouve dans les monoplaces. C’est un enregistreur de données qui est rendu obligatoire.

HANS (Head And Neck Support)

Instauré en 2003, le Head And Neck Support (HANS) est un équipement qui entoure la tête du pilote, le casque se fixe dessus et évite ainsi le moindre drame. A noter que désormais, on le trouve dans toutes les catégories des sports automobiles.

Renforcement du casque

En parlant de casque, ils sont désormais soumis à des normes auprès de la FIA et évoluent constamment. Les derniers ont été introduits en 2019 avec une forte protection.

Le Halo

C’est l’une des innovations les plus visibles et efficaces. Elle a été introduite en 2018 après le terrible accident de Jules Bianchi en 2014. Si beaucoup de pilotes étaient contre, ils ont vite changé d’avis. Cette structure en forme entoure le cockpit et offre une protection cruciale à la tête des pilotes contre les débris en cas de collision mais aussi si la voiture se retourne lors d’un choc. Des chiffres montrent qu’il a réduit de manière significative le risque de blessures à la tête.

Barrières TecPro

Les barrières TecPro sont des barrières qui encaissent les chocs et se déforment sous la force de l'impact. Lorsqu’une monoplace vient les heurter, elles doivent dégager l'énergie cinétique et la dissiper afin de ne pas la renvoyer à l'intérieur du cockpit pour toucher et donc blesser le pilote.

Headrest

Le headrest est appuie-tête qui doit absorber une partie de l’énergie cinétique de la tête du pilote lors d'un impact, de quoi réduire drastiquement les risques de blessure.

Virtual Safety-Car

Contrairement à la Safety-Car, la Virtual Safety-Car oblige tous les pilotes à baisser leur vitesse à 80 km/h lors d’un petit accident qui ne nécessite pas de stopper la course. Elle permet aux monoplaces d’éviter les débris présents sur la piste et facilite le nouveau départ lorsqu’il y a relance de la course.

combinaisons ininflammables

Désormais, les combinaisons des pilotes ne laissent plus rien au hasard. Elles comprennent des sous-vêtements, cagoules et combinaisons ininflammables. On a notamment pu voir lors du crash de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn en 2020 lors de l’incendie de sa voiture qu’elles étaient efficaces. Et le halo également au passage.

Gants biométriques

En 2018, les gants biométriques ont été introduits et sont désormais obligatoires. Ils sont dotés d’un capteur de 3 mm d’épaisseur, placé au niveau de la paume de la main et dont le poids ne sera pas supérieur à 30 grammes. Il permet d’enregistrer les signes vitaux du pilote en temps réel. Il permet de surveiller le pouls du pilote ainsi que sa quantité d’oxygène dans le sang.

Les extincteurs

Les monoplaces de Formule 1 ont toutes des extincteurs directement intégrés afin de pouvoir éteindre le plus rapidement possible d’éventuelles flammes. Il est placé sur le flanc de la voiture à proximité du volant.