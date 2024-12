UFC 310 : une victoire sans convaincre, un orteil cassé et des sifflets… La drôle de soirée de Ciryl Gane (vidéo)

Ciryl Gane s’est imposé par décision partagée sans convaincre à l’UFC 310, dans la nuit de samedi à dimanche, contre Alexander Volkov.

C’était un retour très attendu… Mais il a été très décevant. La star du MMA français Ciryl Gane, qui n’avait plus combattu depuis septembre 2023, a battu le Russe Alexander Volkov, une deuxième fois après 2021, à l'issue d'un affrontement serré entre les deux poids lourds lors de l'UFC 310 à Las Vegas samedi 7 décembre.

A back and forth battle from the start @Ciryl_Gane gets the huge split decision victory at #UFC310 pic.twitter.com/wPrFSsUZxj — UFC (@ufc) December 8, 2024

À 34 ans, et alors qu’il ambitionne toujours de conquérir le titre dans la catégorie reine après deux revers contre Francis Ngannou et Jon Jones, «Bon Gamin» a dominé le début du combat, avant de perdre le fil et d'être largement dominé sur la fin, notamment au sol. La décision finale a d’ailleurs été huée par le public et a suscité l'incompréhension des différents participants.

Un orteil cassé

Après la décision, Gane est paru énervé contre lui-même et est sorti de la cage. Il a finalement été rattrapé par son staff et les responsables de la ligue américaine de MMA pour qu’il s’exprime.

«Je me suis mis tout seul en danger. Je ne suis pas content de ce combat. Je ne me cherche pas d'excuse, mais je me suis blessé à l’orteil dans les premières secondes, a-t-il expliqué. Je me suis préparé, j’ai travaillé dur pendant plus moi pour ça. Je ne suis pas content.»

Si cette victoire lui ouvrira peut-être les portes d’une nouvelle chance de titre ou d’un combat pour la ceinture intérim contre Tom Aspinall, Ciryl Gane sait qu’il n’a pas marqué les esprits comme il l’aurait voulu… D’ailleurs, le public de la T-Mobile Arena a sifflé le Français.

Les résultats complets de l’UFC 310

Carte principale

Alexandre Pantoja vs. Kai Asakura par TKO au deuxième round

Shavkat Rakhmonov bat Ian Garry par décision unanime

Ciryl Gane bat Alexander Volkov par décision partagée

Bryce Mitchell bat Kron Gracie par KO au troisième round

Doo Ho Choi bat Nate Landwehr par TKO au troisième round

Carte préliminaire

Dominick Reyes bat Anthony Smith par TKO au deuxième round

Vicente Luque bat Themba Gorimbo par soumission au premier round

Movsar Evloev bat Aljamain Sterling par décision partagée

Bryan Battle bat Randy Brown par décision partagée