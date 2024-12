Coupe de France : pourquoi le club de Vierzon a-t-il été disqualifié et ne jouera pas les 32es de finale ?

Alors qu’il devait affronter Le Mans (N1) en 32es de finale, le club de Vierzon (N3) a été disqualifié de la Coupe de France, ce lundi, par la Fédération française de football.

Du rêve au cauchemar. Qualifié pour les 32es de finale, le Vierzon FC a été disqualifié, ce lundi, de la Coupe de France et n’affrontera donc pas Le Mans (N1).

Alors qu’une procédure avait été ouverte pour une suspicion de fraude, le club du Cher, pensionnaire de N3, a été sanctionné par la FFF pour avoir présenté un certificat non valable pour créer une licence à l’un de ses joueurs.

Cette disqualification profite au FC Marmande 47. Eliminé par Vierzon aux tirs au but au tour précédent (2-2, 3 tab 5), le club du Lot-et-Garonne, qui évolue au Régional 2, a été déclaré vainqueur du match sur tapis vert et devient le nouveau Petit Poucet de la compétition, au détriment de l’Union Saint-Jean, Tours FC et Merignac SA (Régional 1).

Les Marmandais auront donc le privilège de recevoir Le Mans, le dimanche 22 décembre (17h30), et les dirigeants se sont lancés à la recherche d’un stade. Des discussions auraient été entamées pour que la rencontre puisse se jouer sur la pelouse du stade du club de rugby de l’US Marmande.