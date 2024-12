Coupe de France : le programme TV complet des 32es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France se joueront le 20, 21 et 22 décembre avec notamment les affiches entre Saint-Etienne et Marseille ainsi que Lens et le PSG.

Vendredi 20 décembre

20h45 : Troyes (L2)-Metz (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 2

20h45 : FC Espaly (N3)-Dijon (N1) en multiplex sur beIN SPORTS 2

20h45 : FCSR Haguenau (N2)-Boulogne-sur-Mer (N1) en multiplex sur beIN SPORTS 2

20h45 : GOAL FC (N2)-Annecy (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 2

20h45 : Mérignac SA (R1)-Laval (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 2

20h45 : Bastia (L2)-RC Saint-Joseph (Martinique R1) en multiplex sur beIN SPORTS 2 et Martinique La Première

21h : FC Rouen (N1)-Lille (L1) sur beIN SPORTS 1

Samedi 21 décembre

15h30 : La Roche-sur-Yon (N2)-Brest (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

15h30 : Stade Briochin (N2)-Le Havre (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

15h30 : SU Dives Cabourg (N3)-Saint-Denis FC (Réunion R1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

15h30 : AS Cannes (N2)-Grenoble (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 1

15h30 : FC Bourgoin Jallieu (N3)-Martigues (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 1

15h30 : Hauts Lyonnais (N3)-Toulouse (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

18h : Ent. Feignies-Aulnoye (N2)-Lyon (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

18h : USC Corte (N3)-Nice (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

18h : ES Thaon (N3)-Amiens (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 1

18h : Drancy JA (N3)-Nantes (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

18h : Le Puy (N2)-Montpellier (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

18h : Tours FC (R1)-Lorient (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 1

21h : Racing Club de Calais (N3)-Strasbourg (L1) sur beIN SPORTS 1

On connaît de finale





On démarre le vendredi 20 décembre à 20h45 avec un multiplex de 6 matchs !





On termine en beauté dimanche avec le choc RC Lens PSG (21h00 sur @beinsports_FR) pic.twitter.com/FecRmMxrQL — Coupe de France (@coupedefrance) December 3, 2024

Dimanche 22 décembre

14h45 : Saint Etienne (L1)-Marseille (L1) sur France 3 et beIN SPORTS 1

14h45 : Union Saint-Jean (R1)-Monaco (L1) sur France 3 et beIN SPORTS 2

14h45 : Bordeaux (N2)-Rennes (L1) sur France 3 et beIN SPORTS MAX

14h45 : ASS Still Mutzig (R1)-Reims (L1) sur France 3 et beIN SPORTS MAX

14h45 : Auxerre (L1)-Dunkerque (L2) sur France 3 et beIN SPORTS MAX

17h30 : Guingamp (L2)-Caen (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 1

17h30 : FC 93 Bobigny (N2)-Angers (L1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

17h30 : Sochaux (N1)-Clermont (L2) en multiplex sur beIN SPORTS 1

17h30 : Saint Philbert de Grandlieu (N3)-Quevilly-Rouen (N1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

17h30 : Thionville-Lusitanos (N2)-Valencienne (N1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

17h30 : Vierzon FC (N3)-Le Mans (N1) en multiplex sur beIN SPORTS 1

21h : Lens (L1)-PSG (L1) sur beIN SPORTS 1