Football : pourquoi un joueur de Chelsea a-t-il jeté ses crampons à la poubelle après la victoire contre Tottenham ?

Le défenseur espagnol Marc Cucurella a jeté ses crampons à la poubelle après la victoire de Chelsea, dimanche, sur la pelouse de Tottenham en Premier League (3-4).

Il a connu un début de match cauchemardesque. Si Chelsea a renversé Tottenham et s’est imposé dans le derby de Londres lors de la 15e journée de Premier League (3-4), tout avait très mal commencé pour les Blues et Marc Cucurella. Le défenseur espagnol a été impliqué sur les deux premiers buts encaissés par son équipe dans les dix premières minutes à cause de glissades.

Après le deuxième but des Spurs, il a pris une décision radicale en changeant de crampons, qui ont connu une triste fin. Le champion d’Europe avec la Roja l'été dernier a tout simplement jeté sa paire à la poubelle. «Désolé les Blues», a-t-il posté dans une story sur Instagram avec une photo de ses chaussures dans une poubelle au milieu d’autres déchets. Une publication qu’il a ensuite supprimée.

Et avec de nouveaux crampons au pied, tout s’est finalement bien terminé pour Chelsea et Marc Cucurella. Les hommes d’Enzo Maresca ont signé un succès retentissant grâce à Jadon Sancho (17e), deux penalties de Cole Palmer (61e, 84e) et Enzo Fernandez (73e) pour s’installer à la 2e place du championnat anglais à quatre points de Liverpool.