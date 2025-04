UFC : un combattant partage sa peine après le décès tragique de son frère mort dans un incendie

Marvin Vettori, combattant italien de l’UFC, a évoqué le tragique décès de son frère, à seulement 30 ans, ce mardi sur les réseaux sociaux.

La perte d’un être cher. Marvin Vettori, N°6 dans le classement des poids moyens de l'UFC, a posté un long message sur son compte Instagram ce mardi pour rendre un hommage à son frère Patrick, décédé dans l'incendie de sa maison, à 30 ans.

«Tu étais et tu seras toujours mon numéro 1, mon petit frère, a écrit Marvin Vettori. Tu as laissé un vide incommensurable. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Je ne pense pas que je serai le même après aujourd'hui, car je ne te l'ai peut-être jamais dit, mais tu as toujours été ma force.»

Selon la presse américaine, le feu s’est déclaré dans l’appartement de Patrick Vettori à Mezzocorona, situé dans la province de Trente, dans le nord de l'Italie.

Depuis sa défaite contre Israel Adesanya lors de son unique combat pour le titre en juin 2021, Marvin Vettori affiche un bilan négatif de 2 victoires contre 3 défaites.