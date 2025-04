Formule 1 : Michael Schumacher a effectué plusieurs centaines de kilomètres pour rencontrer sa petite-fille

Michael Schumacher, dont l’état de santé demeure mystérieux, a effectué plusieurs centaines de kilomètres pour la naissance de sa petite-fille, qui a vu le jour à la fin du mois de mars.

Un voyage de plus de 800 kilomètres. Si son état de santé demeure toujours aussi mystérieux, plus de onze ans après son terrible accident de ski à Méribel, Michael Schumacher, désormais âgé de 56 ans, a eu le bonheur de devenir grand-père pour la première fois le 29 mars dernier. Mariée depuis fin septembre, sa fille Gina a donné naissance à une petite fille prénommée Millie.

Un trajet de deux heures en hélicoptère

Et pour cette très belle occasion, l’ancien pilote de Formule 1 n’a pas hésité à se rendre en Suisse, avant la naissance, pour être présent au côté de sa fille, a rapporté le média britannique The Sun. Le «Baron rouge» a effectué le déplacement en hélicoptère depuis Majorque (Espagne), où il possède une maison depuis 2018 avec sa femme Corina. Le trajet aurait duré deux heures.

Ce voyage s’ajoute au récent signe de vie donné par le septuple champion du monde de F1. Comme tous les champions du monde encore en vie, il a signé un casque porté par Jackie Stewart lors de la dernière course de sa carrière en 1973 et mis aux enchères au profit de l’association caritative «Race Against Dementia», fondée par l’ancien pilote britannique.

«Avec l’aide de sa femme Corinna, il a apposé ses initiales ‘MS’ sur le casque. Cela a complété l’ensemble», s’est réjoui Jackie Stewart au Daily Mail. Les dernières nouvelles étaient pourtant peu rassurantes. Le journaliste Felix Gorner avait qualifié la situation de «très triste». Il a besoin de soins constants et dépend entièrement de ses soignants», avait-il assuré, sur la radio allemande RTL, selon des propos rapportés par The Mirror.

Proche de la famille Schumacher, pour avoir suivi l’Allemand pendant une grande partie de sa carrière, il avait surtout indiqué qu’il ne pouvait plus «communiquer verbalement».