Formule 1 : une monoplace de Michael Schumacher mise aux enchères lors du Grand Prix de Monaco

Lors du Grand Prix Formule 1 de Monaco, du 22 au 25 mai prochain, une ancienne monoplace de Formule 1 pilotée par Michael Schumacher, sera vendue aux enchères.

Le Grand Prix de Monaco a toujours été un événement exceptionnel et très attendu. Cette année, du 22 au 25 mai, ce sera une nouvelle fois le cas. D’autant que la Ferrari F2001, pilotée par Michael Schumacher, sera mise aux enchères par RM Sotheby’s. La monoplace sera exposée toute la journée du vendredi dans les paddocks avant la vente le lendemain.

En 2017, cette Ferrari avait été achetée par un acheteur anonyme lors d’une vente Outre-Atlantique, à New-York, pour la somme de 7,5 millions de dollars (6,6 millions d’euros). Malheureusement, la vente du mois de mai prochain étant privée, il ne sera pas possible de connaître le prix à l’issue de la vente. D’après Sport Auto, les 10 millions de dollars (8,8 millions d’euros) sont attendus.

The Schumacher Crown Jewel: Michael Schumacher’s Monaco Grand Prix and Double World Championship-Winning Ferrari F2001 to Be Sold During the Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco 2025: https://t.co/92CVdFAIPzpic.twitter.com/uWhUy8Otit

— RM Sotheby's (@rmsothebys) April 13, 2025