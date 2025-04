Ligue des champions : combien le PSG va-t-il toucher pour sa qualification en demi-finales ?

En se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir, le PSG s’est aussi offert un joli chèque.

Bien plus qu’une victoire sportive. En plus de s’offrir un deuxième dernier carré de suite, le Paris Saint-Germain a gonflé encore un peu plus ses finances grâce à son parcours. En effet, cette qualification acquise contre Aston Villa en Ligue des champions lui permet de toucher 15 millions d’euros supplémentaires.

Au total, pour le moment, le club de la capitale a engrangé environ 73,2 millions d’euros. Dans le lot, il y a 18,6 millions d’euros pour sa simple participation, 11 millions d’euros pour sa qualification en huitièmes de finale et 12,5 millions d’euros pour sa présence en quarts. Et donc la somme touchée pour sa présence en demi-finales.

A noter que les finalistes toucheront 18,5 millions d’euros en plus et le grand vainqueur se verra offrir 6,5 millions. Par conséquence, au total, le PSG pourrait remporter 97,7 millions d’euros.