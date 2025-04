Real Madrid : Carlo Ancelotti sur le départ avant la fin de saison ?

Battu par Arsenal en quart de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a dit adieu à son rêve de soulever une 16e fois le prestigieux trophée. Un homme pourrait en faire les frais, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Une humiliation qui n'est pas passée inaperçue. Au lendemain de la défaite cinglante du Real Madrid face à Arsenal en quart de finale de la Ligue des champions (1-5 sur l'ensemble des deux matchs), la presse espagnole n'est pas tendre avec le club merengue. Pire, cette claque reçue pourrait porter préjudice à Carlo Ancelotti, sous le feu des critiques depuis plusieurs mois maintenant.

«Cette saison, oui, c'était la dernière (rencontre en Ligue des champions, ndlr), malheureusement. On verra ce qu'il se passera l'année prochaine», a déclaré le technicien italien à l'issue de la rencontre, révélant à demi-mot que le sort concernant son avenir lui était «égal», son contrat s'achevant initialement en juin 2026.

Llegan las primeras consecuencias tras la derrota en Champions

À Santiago Bernabeu hier soir, le club espagnol, 15 fois vainqueur de la compétition, a sombré face à des Gunners inspirés. L'électrochoc et la remontada tant attendus n'ont pas eu lieu. Sur son banc, Carlo Ancelotti paraissait même impuissant.

Critiqué dès le début de saison

Si Carlo Ancelotti n'est pas le seul responsable de ce revers, il est néanmoins en grande partie pointé du doigt depuis le début de saison. Certaines défaites ont eu plus de mal à être digérées par le board madrilène, comme celles face à l'AC Milan ou encore face à Liverpool en milieu de campagne européenne. Pire, l'humiliation subie en Supercoupe d'Espagne début 2025 face au grand rival, le FC Barcelone, avait fait couler beaucoup d'encre (2-5).

En plus de certains résultats qui n'ont pas plu au président Florentino Perez, le niveau de jeu affiché par le Real Madrid depuis plusieurs mois pose question. En début de saison déjà, après le derby face à l'Atletico de Madrid (1-1), le quotidien espagnol AS remettait en question le plan de jeu de Carlo Ancelotti : «il n'est pas normal de terminer avec Lucas Vasquez, Tchouameni, Fran Garcia et Endrick seulement comme références offensives».

"La imagen de este Madrid y su falta de juego y competitividad habla de los males de un equipo que necesita cambios profundos. Empezando por el banquillo"



'Fin de ciclo: toca comprar y vender', la opinión de @emcontrerass

La défaite hier en Ligue des champions face aux Anglais a ravivé les critiques. La presse espagnole s'en est donné à coeur joie pour remettre en cause l'entraîneur merengue. «Il n'y a pas de miracle quand ton équipe ne joue à rien. Le Real Madrid a été victime de son manque de football, comme c'était annoncé depuis le début de saison. La fin de cycle est évidente», a écrit par exemple Marca.

La décision de l'avenir de l'Italien à la tête du Real n'est pas encore prise, mais les prochaines échéances seront déterminantes. Selon le média anglais SkySports, Carlo Ancelotti pourrait quitter le club madrilène à la fin du mois, en cas d'échec en finale de la Coupe du roi face au FC Barcelone. Xabi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, est un nom qui revient très souvent lorsqu'il s'agit d'évoquer son successeur.