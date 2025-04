Ligue des champions : le Real Madrid éliminé par Arsenal, le PSG retrouvera les Gunners en demi-finales

Déjà battu à l’aller (3-0), le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions dès les quarts de finale après sa nouvelle défaite concédée au retour, ce mercredi, contre Arsenal (1-2). Le club anglais retrouvera le PSG en demi-finales.

Il n’y a pas eu de miracle. Encore moins de remontada. Une semaine après la claque reçue au match aller à Londres (3-0), le Real Madrid a été éliminé, ce mercredi, dès les quarts de finale de la Ligue des champions après sa nouvelle concédée sur sa pelouse contre Arsenal (1-2). Des Gunners qui n’ont jamais vraiment douté face au tenant du titre pour se hisser dans le dernier carré, où ils retrouveront le PSG.

ARSENAL ÉLIMINE LE REAL MADRID ET IRA DÉFIER LE PSG EN DEMI-FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS ⚡️#RMAARS | #UCLpic.twitter.com/Z6t5F2dP56 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2025

Déjà impressionnants la semaine passée, les hommes de Mikel Arteta ont livré une nouvelle prestation des plus convaincantes à Santiago-Bernabeu, maîtrisant leur sujet d’un bout à l’autre de la rencontre. Et ils auraient même pu tuer tout suspense et valider leur qualification après moins de dix minutes et un penalty sifflé par François Letexier pour un ceinturage de Raul Asencio sur Mikel Merino. Mais Bukayo Saka a complètement manqué sa panenka, qui a été repousseé par Thibaut Courtois.

Paris battu par Arsenal début octobre

Si l’arbitre français a sifflé un penalty similaire quelques instants plus tard, pour une faute de Declan Rice sur Kylian Mappé, avant de finalement revenir sur sa décision après avoir consulté la vidéo, l’attaquant anglais s’est rattrapé en seconde période. Servi dans la surface par Mikel Merino, il a cette fois parfaitement piqué son ballon par-dessus le gardien belge pour ouvrir le score (65e). Un avantage de courte durée car Vinicius Jr a profité d’une erreur de relance de William Saliba pour égaliser (68e), redonnant un semblant d’espoir aux supporters madrilènes.

Mais Gabriel Martinelli s’est chargé d’entériner la qualification du club anglais dans les arrêts de jeu (90e+3), alors que Kylian Mbappé, encore très discret, est sorti, touché à la cheville, à un peu plus d’un quart d’heure du coup de sifflet final. Le capitaine de l'équipe de France ne retrouvera donc pas le PSG, qui sera opposé à une équipe d'Arsenal dont il ne garde pas un très bon souvenir.

Début octobre, le club de la capitale avait pris une leçon face aux Gunners lors de la phase de ligue (2-0). Mais depuis ce cinglant revers, les hommes de Luis Enrique ont beaucoup changé, se montrant bien plus convaincants. Notamment face aux clubs anglais. Ils ont étrillé Manchester City (4-2) avant d’éliminer Liverpool en 8e de finale puis Aston Villa en quart de finale. A eux de ne pas s’arrêter en si bon chemin pour s’ouvrir les portes de la finale à Munich (31 mai).

L’autre demi-finale opposera le Barcelone à l’Inter Milan. Vainqueur au match aller (1-2), le club italien a tremblé dans les ultimes minutes face au Bayern Munich mais il a résisté pour conserver le match nul (2-2) et retrouver le dernier carré.