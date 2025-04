Angleterre : un footballeur évacué sur civière et sous oxygène après un choc à la tête

Ce samedi 19 avril, le défenseur de Brighton Jan Paul van Hecke est sorti du terrain sur une civière sous oxygène après avoir subi un choc à la tête lors du choc en plein match contre Brentford.

Une nouvelle scène terrifiante sur un terrain de football. Le match entre Brentford et Brighton, ce samedi en Premier League, a vu un terrible choc de la tête entre Jan Paul van Hecke et le jeune Yunus Konak. Le défenseur de l’équipe visiteuse s’est retrouvé au sol sans pouvoir bouger de longues minute.

After being stretchered off at the end of today’s game, Jan Paul van Hecke was taken to hospital as a precaution but has now been discharged and is on his way back to Brighton.



Thank you to everyone who sent us your messages of concern and support for JP. pic.twitter.com/sFqPtzpvaG

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 19, 2025