Football : le sublime premier but sur coup franc d'Olivier Giroud avec Los Angeles (vidéo)

Olivier Giroud a inscrit son tout premier but avec le Los Angeles FC, dans la nuit de samedi à dimanche, sur un magnifique coup franc.

Il tient son premier but aux États-Unis. Et quel but ! Muet depuis son arrivée en Major League Soccer l’été dernier, Olivier Giroud a débloqué son compteur ce samedi 19 avril lors du spectaculaire match nul contre Portland (3-3) sur une merveille de coup franc.

Olivier Giroud's first MLS goal is a beauty of a free kick. pic.twitter.com/Dl6X6hvhCO — Major League Soccer (@MLS) April 20, 2025

Alors que son équipe était menée 2-0, le meilleur buteur de l’histoire de l'équipe de France, qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022, a lancé la révolte à la 45e minute de jeu. L’ex-Milanais a parfaitement enveloppé son ballon qui est venu toucher deux fois la barre transversale avant d’entrer dans la cage des Timbers.

L’attaquant de 38 ans, coéquipier de Hugo Lloris, a donc dû attendre 15 matchs pour s’offrir son premier but «américain».