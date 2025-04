Cyclisme : un ancien vainqueur d’étapes du Tour de France décède à 85 ans

Ancien vainqueur d’étapes sur le Tour de France, le Britannique Barry Hoban est décédé ce samedi 19 avril à l’âge de 85 ans.

Le monde du cyclisme en deuil. Le Britannique Barry Hoban, professionnel de 1964 à 1981, est mort samedi à l’âge de 85 ans.

C'est avec une grande tristesse que l'on a appris ce matin, le décès de Barry Hoban à l'age de 85 ans. Meilleur ami de Tom Simpson, il avait fait presque toute sa carrière au sein de l'équipe Gan / Mercier et avait remporté de nombreuses victoires dont la classique… pic.twitter.com/4392vSy2y6 — Miroir du Cyclisme (@Miroir2Cyclisme) April 20, 2025

Le natif de Wakefield, dont le surnom dans le peloton était Uncle Barry, a glané huit étapes entre 1967 et 1975 sur le Tour de France dont une historique, le 14 juillet 1967, au lendemain de la mort sur le Mont Ventoux de Tom Simpson, son compatriote et coéquipier. Il avait notamment épousé plus tard la veuve de ce dernier.

À noter qu’il codétient, avec David Millar et Geraint Thomas, le record du plus grand nombre de Tours terminés par un Britannique (11).