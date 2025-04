Cyclisme : combien le vainqueur de l’Amstel Gold Race va-t-il toucher ?

Une semaine après Paris-Roubaix, place à la Classique cycliste de l’Amstel Gold Race autour de Maastricht aux Pays-Bas, ce dimanche 20 avril.

Une nouvelle bataille qui s’annonce. Ce dimanche, sur le tracé tortueux et accidenté du Limbourg néerlandais, l’Amstel Gold Race verra notamment Tadej Pogacar et Remco Evenepoel s’affronter. Et le vainqueur repartira avec un joli chèque.

Alors que la dotation s’élève à 40.000 euros, le vainqueur remportera 16.000 euros. De quoi motiver les troupes en plus d’une victoire prestigieuse sur cette Classique.

La dotation de l’Amstel Gold Race

Vainqueur : 16.000 euros

2e : 8.000 euros

3e : 4.000 euros

4e : 2.000 euros

5e :1.600 euros

6e : 1.200 euros

7e : 1.200 euros

8e : 800 euros

9e : 800 euros

De la 10e à la 20e place : 400 euros