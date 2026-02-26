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Ligue Europa : le LOSC renverse l'Etoile Rouge de Belgrade (0-2) et se qualifie en huitièmes de finale

Le LOSC a pu compter sur Olivier Giroud, buteur, pour renverser un 1/16e de finale mal embarqué face à l'Etoile Rouge de Belgrade. [© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le LOSC a remporté son match de barrage retour contre l'Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) et s'est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, ce jeudi 26 février. Les hommes de Bruno Genesio effacent ainsi leur défaite concédée lors du match aller (0-1).

Une soirée européenne mémorable. Emmenés par un Olivier Giroud buteur, les Lillois ont réussi à inverser la tendance dans leur double confrontation face à l'Etoile Rouge, comptant pour les barrages retour de la Ligue Europa.

Une semaine après avoir concédé une défaite surprise à domicile, Lille a montré un meilleur visage dans l'ambiance hostile de Belgrade. Dès les premiers instants de la rencontre, le club français a réussi à trouver la faille, grâce à son numéro 9. D'une tête de près, Olivier Giroud a remis les deux équipes à égalité, sur l'ensemble des deux matchs, à la 4e minute.

Nathan Ngoy héros de la prolongation

A la suite de cette ouverture du score, le match est resté cadenassé, les deux équipes craignant un but qui aurait pu leur coûter la qualification. En prolongation, les changements du coach lillois ont porté leurs fruits et Nathan Ngoy a finalement trouvé la faille, à la 99e minute de jeu, sur une transition remarquable des Dogues.

Les supporters du PAOK Salonique se rendaient à Lyon pour assister au match de Ligue Europa contre l'OL.
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Grâce à ce succès, Lille rejoint l'Olympique Lyonnais en tant que deuxième équipe française qualifiée pour les huitièmes de finale de cette compétition. Les deux formations tricolores connaîtront leurs adversaires respectifs ainsi que leur parcours potentiel ce vendredi 27 février, à l'issue du tirage au sort effectué par l'UEFA.

Olivier GiroudLOSCLigue EuropaFootball

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