Ligue 1 : Lille, Nice et Lens s’accrochent à l’Europe, Reims respire, Angers en danger… Ce qu’il faut retenir de la 30e journée

Ce dimanche, lors de la 30e journée de Ligue 1, le LOSC, le RC Lens et l'OGC Nice se sont relancés dans la course à l'Europe. De leur côté, Angers et Toulouse s'enfoncent dans le bas du classement et se mettent en danger pour le maintien.

LOSC-Auxerre : 3-1

L’Europe dans le viseur. En difficulté ces dernières semaines en Ligue 1, le LOSC s’est relancé en championnat avec une deuxième victoire consécutive ce dimanche. Les hommes de Bruno Genesio ont dominé Auxerre à domicile (3-1) et prennent provisoirement la quatrième place du classement, synonyme de barrages pour la Ligue des champions.

Et pour cela, les Dogues peuvent remercier leur attaquant Jonathan David, pourtant muet depuis le succès de son équipe contre Montpellier (1-0) le 8 mars dernier. Mais face aux Auxerrois, le Canadien était en grande forme et voulait relancer la machine.

Le numéro 9 du LOSC a été l’artisan de la victoire de son équipe en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive. Jonathan David était donc sur tous les coups ce dimanche, portant à 16 son nombre de réalisations cette saison, troisième meilleur buteur de Ligue 1.

Malgré le but contre son camp d'Alexsandro qui, en taclant devant Lassine Sinayoko, a trompé Lucas Chevalier (90e+2), le LOSC n’a pas tremblé pour arracher un deuxième succès de suite. Un réveil au bon moment dans la course à l’Europe.

Nice-Angers : 2-1

Après cinq matchs sans victoire, l’OGC Nice se relance. Devant leur public, les Aiglons ont dominé les Angevins (2-1) et reviennent à trois points du podium. Les hommes de Franck Haise ont pu compter sur Pablo Rosario (36e) et Ali Abdi (47e) pour aller chercher une quatorzième victoire en Ligue 1 cette saison. Un succès important dans la course à l’Europe.

De son côté, Angers pensait avoir les armes pour repartir de Nice avec le point du match nul, mais la réduction de l’écart de Yassine Belkhdim (52e) n’a pas suffit pour les Scoïstes. Malgré une victoire importante le week-end dernier face à Montpellier, les hommes d’Alexandre Dujeux ne comptent que trois points d’avance sur Le Havre, 16e et barragiste. La course au maintien est lancée.

Brest-Lens : 1-3

Lens croit en ses chances d’Europe. Rapidement menés au score sur le pelouse de Brest, ce dimanche, les Nordistes ont renversé le Stade Brestois (1-3) et reviennent à six points de Nice (6e de Ligue 1). Pourtant, la rencontre avait mal débuté pour les hommes de Will Still, surpris avant le quart d’heure de jeu par Pierre Lees-Melou (13e). Mais le RC Lens n’a pas abdiqué et a réagi dans la foulée avec une égalisation de Goduine Koyalipou (17e, 1-1).

Et, avant la seconde période, les Lensois ont été bien aidés par Abdoulaye Ndiaye, auteur d’une main dans la surface de réparation et expulsé, laissant les Brestois à 10 pendant 45 minutes. Une double punition pour les hommes d’Eric Roy, sanctionné par le pénalty transformé par le milieu lensois Neil El Aynaoui (45’+7, 1-2). En fin de rencontre, Wesley Saïd est venu crucifier les Brestois en faisant le break (90’+1, 1-3). Trois points qui permettent à Lens de dépasser son adversaire du jour au classement.

Reims-Toulouse : 1-0

À Reims, le carton rouge du Toulousain Mark Mckenzie (27e) a lui aussi été le tournant du match. Dans cette rencontre opposant deux équipes du ventre mou du classement, les Rémois ont parfaitement profité de leur supériorité numérique pour décrocher une victoire importante dans la course au maintien (1-0).

De son côté, Toulouse enchaîne une cinquième défaite consécutive en Ligue 1 et voit ses concurrents directs au maintien se rapprocher. Avec cette défaite, les Toulousains ne comptent que cinq points d’avance sur Le Havre, barragiste. Les prochaines journées seront décisives pour le TFC.