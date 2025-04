Le boxeur français Christian Mbilli fera face au Polonais Maciej Sulecki pour la ceinture intérimaire WBC des super-moyens, le 27 juin prochain à Québec (Canada), ont annoncé mercredi les promoteurs du combat.

Une chance de briller encore un peu plus. Christian Mbilli va combattre pour la ceinture intérimaire WBC des super-moyens de boxe le 27 juin prochain à Québec (Canada). Le boxeur français fera face au Polonais Maciej Sulecki (33 victoires dont 13 avant la limite, pour 3 défaites).

Invaincu chez les professionnels avec 28 victoires en autant de combats, dont 23 avant la limite, Mbilli, qui devait affronter Kevin Lele Sadjo mais aucun accord n'a pu être trouvé entre les promoteurs, reste sur une victoire convaincante contre l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko, battu par décision unanime mi-août à Québec.





Mbilli vs Sulecki for the WBC interim world title on June 27 in Quebec City!



