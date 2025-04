Cyclisme : la terrible chute d'un coureur sur la Flèche Wallonne (vidéo)

Mattias Skjelmose, coureur de Lidl-Trek, a dû abandonner ce mercredi 23 avril sur la Flèche Wallonne après une lourde chute à 40 km de l'arrivée.

Une chute inévitable. Mattias Skjelmose, coureur de Lildl-Trek, a dû renoncer à terminer la Flèche Wallonne ce mercredi 22 avril après une lourde chute dans une descente à 40 km de l'arrivée. Sous une pluie battante, les coureurs ont dû lutter jusqu'au bout pour éviter les mauvaises surprises, mais le Danois a perdu l'équilibre dans un descente après l'ascension de la côte de Cherave.

La chute de Mattias Skjelmose ! Le Danois, vainqueur sur l'Amstel Gold Race, est reparti mais semble touché au bras et au genou...



Suivez la Flèche Wallonne sur Eurosport et Max #LesRPpic.twitter.com/o2pH7Yoov1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 23, 2025

Après être resté quelques instants au sol, il a tenté tant bien que mal de reprendre la course, mais la douleur a eu raison de sa volonté. Celui qui avait gagné l'Amstel Gold Race dimanche dernier faisait pourtant parti des favoris à la victoire finale.

La course s'est conclue par la victoire du Slovène Tadej Pogacar, qui a déposé Remco Evenepoel à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Belle performance pour les Français puisque Kevin Vauquelin (Arkea B1B Hotels) termine deuxième. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) et Romain Grégoire (Groupama-FDJ) terminent respectivement 4e et 7e.