Cyclisme : la démonstration de Tadej Pogacar qui s'offre une nouvelle Flèche Wallonne

Le champion du monde Tadej Pogacar a remporté ce mercredi la Flèche Wallonne. Le cycliste slovène s'offre sa deuxième victoire sur cette classique.

Il s’est imposé en patron. Ce mercredi, Tadej Pogacar a remporté la Flèche Wallonne 2025, en solitaire dans le mur de Huy.

Le Slovène, qui avait été battu par Mattias Skjelmose lors de l’Amstel Gold Race dimanche, a accéléré dans la toute dernière ascension pour enregistrer un deuxième succès après 2023.

Rendez-vous dimanche sur Liège-Bastogne-Liège

«Pogi», qui a devancé le Français Kévin Vauquelin, devient le septième coureur à remporter la course avec le maillot de champion du monde sur les épaules, le premier depuis Julian Alaphilippe en 2021. Il est aussi le cinquième vainqueur sortant du Tour de France à s'imposer sur la Flèche après Fausto Coppi, Ferdinand Kübler, Eddy Merckx et Bernard Hinault, pour le quarantième anniversaire de la première arrivée au sommet du terrible mur de Huy.

«J’avais de bonnes jambes aujourd’hui, a confié le leader d’UAE. C'est une si belle montée (le Mur de Huy, ndlr), même si les cyclistes ne l'aiment pas trop tellement elle est raide. La météo n'était pas terrible non plus et a rendu la course vraiment difficile. Mais c'est vraiment sympa de gagner une nouvelle fois ici.»

Liège-Bastogne-Liège sera le prochain gros rendez-vous dimanche. Pogacar tentera de devenir le deuxième coureur après Eddy Merckx à gagner la même année le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.