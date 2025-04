«Le football a été ma vie» : cette légende du FC Barcelone se confie sur sa dépression

À la retraite depuis octobre dernier après une fin de carrière en Chine, Andres Iniesta, légende absolue du FC Barcelone s'est confié sur sa dépression qu'il a vécue durant sa carrière.

«Le football a été ma vie». Cette phrase est un parfait résumé de ce qu'a représenté le ballon rond pour Andres Iniesta lors de sa longue et brillante carrière. Dans un entretien accordé au journal El Pais, en marge de la sortie de son livre «Le mental compte aussi», l'ancien joueur du Barça est revenu sur sa dépression, survenue à la fin des années 2000.

«Le football a été ma vie, ma passion, la manière dont je me suis le mieux exprimé et où j'ai été le plus heureux. C'est la partie qui a consolé la douleur intérieure que j'avais, que je ne laissais pas sortir ou que j'essayais de dissimuler d'une manière ou d'une autre», a-t-il déclaré au média espagnol.

À l'époque, le milieu de terrain génial du FC Barcelone a traversé une période très compliquée après la mort de son ami Dani Jarque, à qui il avait rendu hommage lors de son but lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 face aux Pays-Bas.

Un déchirement familial

La mort de son ami, joueur de l'Espanyol Barcelone, a été vécue comme un traumatisme par Andres Iniesta. «C'est ainsi que ces deux mondes ont coexisté. Et le football a gagné», a déclaré l'intéressé. «Jusqu'à ce que, avec le temps, la situation se retourne un peu et que l'autre monde intérieur dise "hé, j'étais là"», a-t-il ajouté.

Dans cet entretien accordé à El Pais, l'ancien milieu de terrain a également évoqué son départ de la maison familiale, à 12 ans, pour rejoindre le FC Barcelone, ville située à 500km de son village natal. «Il y a deux faces», a-t-il expliqué. «Sportivement, ça n'aurait pas pu mieux se dérouler, mais de manière plus personnelle, cette séparation nous a causé des ravages, à moi et à ma famille».

Retraité depuis le mois d'octobre dernier, Andres Iniesta a connu une carrière exceptionnelle avec une Coupe du monde et deux Euros remportés avec l'Espagne, ainsi que de nombreux titres en club avec le club catalan, dont, entre autres, neuf championnats d'Espagne et quatre Ligues des champions.