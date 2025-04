Ligue 1 : fin d'invincibilité pour le PSG, Montpellier relégué, Marseille dauphin... ce qu'il faut retenir de la 31e journée

La 31e journée de Ligue 1 s'est achevée ce dimanche 27 avril avec Marseille-Brest. Voici ce qu'il faut retenir.

Paris SG - Nice : 1-3

A quatre jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal, le PSG a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 contre l'OGC Nice (3-1) vendredi soir au Parc des Princes en ouverture de la 31e journée. Malgré le but de Fabian Ruiz (41e), les hommes de Luis Enrique ne battront pas le record d'invincibilité en championnat sur une saison de Nantes en 1994-1995 (32 matches) après avoir encaissé un doublé de Morgan Sanson (34e, 46e) et un but de Youssouf Ndayishimiye (70e).

Strasbourg - Saint-Etienne : 3-1

Strasbourg est resté dans la course à la Ligue des champions en obtenant difficilement une victoire précieuse (3-1) face à un Saint-Etienne combatif mais mal payé, samedi à la Meinau. Le Racing a marqué sur sa première occasion par Diego Moreira, d'un superbe extérieur du pied (7e). Sebastian Nanasi a ensuite trouvé le poteau (16e), mais les Verts ont su égaliser par Zuriko Davitashvili, qui s'est joué de toute la défense alsacienne (1-1, 19e). Au retour des vestiaires, après quelques frayeurs, les hommes de Liam Rosenior ont accéléré et marqué à deux reprises : Emanuel Emegha a inscrit son 14e but de la saison (2-1, 63e) puis Dilane Bakwa a scellé le score d'une frappe du gauche imparable (3-1, 83e).

Le Havre - Monaco : 1-1

L'AS Monaco a été tenue en échec (1-1) au Havre samedi, un faux pas dont l'Olympique de Marseille pourrait profiter dimanche soir face à Brest, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Avec 55 points et une meilleur différence de buts, les Monégasques ont pris provisoirement la deuxième place devant l'OM, qui aura toutefois l'occasion de prendre trois longueurs d'avance sur l'ASM en cas victoire au Vélodrome face aux Brestois. Les Havrais qui glânent un point précieux dans la lutte pour le maintien et condamnent Montpellier à la relégation, ont ouvert le score par Ahmed Hassan (22e) avant que Mika Biereth (61e) ne sauve le point du nul pour Monaco.

Lyon - Rennes : 4-1

Lyon s'est brillamment imposé 4 à 1 aux dépens de Rennes, samedi à domicile, un résultat qui lui permet de rester dans le coup pour atteindre son objectif de Ligue des champions. Le jeune attaquant belge Malick Fofana a ouvert la marque d'une frappe du droit dans la lucarne à la conclusion d'une action collective (8e) avant que Tolisso, de retour, ne porte le score à 2-0 d'un tir du plat du pied droit (25e). Après avoir raté deux belles occasions, Alexandre Lacazette a marqué le troisième but lyonnais au terme d'une contre-attaque (39e). En fin de match, Georges Mikautadze, servi par Rayan Cherki, a redonné de la marge à l'OL après un enchaînement poitrine-reprise du droit (4-1, 77e). Entretemps, Rennes avait réduit la marque par Mohamed Meïté (50e).

Angers - Lille : 0-2

Lille n'a pas laissé passer l'occasion de s'emparer provisoirement de la 2e place de Ligue 1 en allant gagner à Angers (2-0), dimanche. Le défenseur lillois Alexsandro a ouvert le score en reprenant un coup-franc très bien tiré par Haraldsson (0-1, 45+1). L'Islandais a ensuite doublé la mise, à la conclusion d'une magnifique action collective partie du gardien de but (2-0, 51e). En revanche, deux mauvaises nouvelles pour les Dogues : Bafodé Diakité a été expulsé pour une grosse faute qui lui a valu un second carton jaune (67e). Puis dix minutes plus tard, Ethan Mbappé s'est blessé tout seul, manifestement dû à un claquage derrière une cuisse. Deux pertes d'importance en vue des échéances décisives à venir.

Nantes - Toulouse : 0-0

En supériorité numérique pendant près d'une heure, Nantes a raté l'occasion ce dimanche de se détacher de la zone rouge en ne faisant que 0-0 contre Toulouse qui restait pourtant sur cinq défaites de rang. Le manque de réalisme des attaquants nantais n'a pas permis aux jaune et vert d'en profiter. Sans un sauvetage de Nicolas Pallois sur sa ligne, après une action individuelle de Joshua King (48e), le TFC aurait même pu repartir avec la victorie. Ce point pris met Nantes hors de portée immédiate du Havre, 16e et barragiste virtuel avec 28 points. Le maintien n'est toutefois toujours pas assuré. Avec ses 35 points, Toulouse n'a, de son côté, plus grand chose à craindre ni à espérer de la fin de saison.

Montpellier - Reims : 0-0

Montpellier, condamné à la relégation avant le coup d'envoi, a fait preuve de caractère pour arracher un nul (0-0) devant Reims, dimanche dans un stade de la Mosson désert. À défaut de réalisme, les Montpelliérains n'ont encaissé aucun but pour la première fois de la saison, soit 36 matches, grâce à leur discipline et leur état d'esprit. Au cours de la première période, la jeune équipe héraultaise a eu la possession du ballon mais a manqué de réalisme. Ainsi, Khalil Fayad (12e, 40e) et Tanguy Coulibaly (45e+1) ont gâché l'occasion d'ouvrir la marque devant des Rémois insignifiants et privés de Junya Ito sorti à la suite d'une blessure (34e). En fin de match, le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte a réussi un superbe arrêt devant l'attaquant japonais Keito Nakamura préservant ainsi sa cage inviolée.

Lens - Auxerre : 0-4

Lens a encaissé, ce dimanche soir à domicile, une sévère défaite face à Auxerre (0-4) et peut dire adieu à ses infimes espoirs d'accrocher une place européenne. Déjà menés 0-3 à la mi-temps, les Sang et Or ont tenté de réagir, en vain, le gardien auxerrois Donovan Léon ayant réalisé un grand match. Onaiwu (33e, 44e), Perrin (40e), Hoever (73e) ont inscrit les buts auxerrois. Ce succès permet à Auxerre de remonter dans le top 10.

Marseille - Brest

Un triplé d'Amine Gouiri a permis à l'Olympique de Marseille de battre Brest 4-1, ce dimanche soir au Vélodrome et de récupérer la 2e place de la Ligue 1, en clôture de la 31e journée. Gouiri a ouvert le score dès la 8e minute, puis a récidivé en réussissant un enchaînement de toute beauté amorti de la poitrine-retourné acrobatique (45e), avant de marquer une troisième fois après la pause (63e). Entre-temps, Brest avait égalisé par Abdallah Sima (25e) et Mason Greenwood avait marqué le deuxième but des Olympiens (37e), qui devancent de deux points Lille (3e), leur prochain adversaire, et de trois Monaco (4e) dans la course à la Ligue des champions.