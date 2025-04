Basket : cette légende de la NBA décède à 88 ans

Double champion NBA et légende des New York Knicks, Dick Barnett est décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans.

L'ancien joueur NBA américain des New York Knicks Dick Barnett, deux fois champion et membre du «Hall of Fame» de la ligue nord-américaine, est décédé à 88 ans, a annoncé dimanche son ex-équipe.

Richard Barnett, son prénom officiel, basketteur universitaire à succès puis joueur des Los Angeles Lakers, avait disputé neuf saisons avec les Knicks et remporté deux titres en 1970 et 1973, les seuls de l'histoire de la populaire franchise new-yorkaise.

«Barnett incarnait parfaitement l'esprit des New York Knicks, sur et en dehors des parquets», a écrit l'équipe dans un communiqué à propos du joueur dont elle a déjà retiré le maillot.

L'arrière aux 15.358 points NBA avait été intronisé au «Hall of Fame» en octobre 2024. Après sa carrière, il avait obtenu un doctorat et enseigné le management du sport à l'Université St. John à New York.