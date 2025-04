«J'étais assis avec un kilo de cocaïne dans le ventre» : une ex-star de l’UFC confie avoir été un passeur de drogue pour un cartel

Ancien combattant de l’UFC, Ian Heinisch a confié qu’il avait travaillé comme «mule» passant de la drogue pour un cartel colombien.

Une confession surprenante. Ian Heinisch, retraité des octogones de MMA et de l’UFC depuis 2023, a récemment raconté une expérience de sa vie lors de laquelle il était passeur de drogue. Il a ainsi expliqué au podcast Soft White Underbelly un contrôle à Bogota, en Colombie, avec un kilo de cocaïne dans l'estomac.

«Un type m'arrête à l'aéroport pour aller faire une radio. J’étais assis avec un kilo de cocaïne dans le ventre et je me suis dit : ‘Mec, je risque une longue peine de prison‘, a expliqué le combattant de 36 ans (14 victoires, 5 défaites en MMA). Les Colombiens, chaque fois qu'ils emballaient cette cocaïne, ils mettaient un papier brillant dessus pour que cela ne se voit pas à lors d’une radio. Je suis entré dans cette pièce, j'ai mis mes mains dans cette grosse machine… Je n'ai jamais été aussi nerveux de ma vie. Je me suis approché et ils m'ont dit : «’Bonne journée ‘. J'ai reçu une dose d'adrénaline que je ne pourrais jamais reproduire, même en combat.»

Mais finalement, Heinisch a été arrêté pour contrebande en 2011 et a purgé une peine de prison de plus de trois ans. Aujourd'hui marié, il explique que toute cette histoire l’a aidé à devenir une meilleure personne.

A noter que le dernier combattat de l'Américain en carrière s'est conclu par une défaite par TKO dans le deuxième round face au Français Nassourdine Imavov à Las Vegas (juillet 2021).