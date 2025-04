Football : Xavier Niel va devenir le nouvel actionnaire de l’US Créteil

L'homme d'affaires Xavier Niel est entré en négociations exclusives avec l'US Créteil Lusitanos pour en devenir l'actionnaire majoritaire.

«Kaaris a mis la lumière sur Sevran, moi, je veux mettre la lumière sur Créteil.» C’est par ces mots que Xavier Niel, fondateur de Free, a annoncé qu’il allait devenir «l’actionnaire de référence de l’US Créteil». La Direction Nationale du Contrôle de Gestion doit encore signer l’accord.

«J’ai grandi ici et j’en suis fier, a confié celui qui a vécu 20 ans à Créteil lors d’une visite ce mercredi. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné.»

«Je suis très heureux que le club puisse entrer dans une nouvelle phase de son développement avec l'arrivée d'un investisseur reconnu, a de son côté confié Tony Al-Homsi, Président de l’US Créteil-Lusitanos, actuel 5e de la poule C de National 2. Nous sommes tous les deux entrepreneurs, nous sommes tous les deux très attachés au Val-de-Marne, et nous voulons tous les deux le meilleur pour Créteil.»

Adepte des réseaux sociaux, Xavier Niel, qui effectue ce rachat via sa holding NJJ, n’a pas manqué de poster un message drôle sur X. Ainsi, il a répondu à un tweet de novembre dernier et l’appelant à racheter le club. «D’accord», a-t-il écrit avec une photo de lui devant les locaux du club de football cristollien.