NBA : une fresque représentant Kobe et Gigi Bryant vandalisée à Los Angeles, Luka Doncic prend en charge la restauration

Luka Doncic a fait un don de 5.000 dollars pour restaurer une fresque représentant Kobe Bryant et sa fille Gigi, décédés dans un accident d’hélicoptère en 2020, qui a été récemment vandalisée.

Un geste qui l’honore. Joueur NBA des Los Angeles Lakers depuis février dernier, Luka Doncic a pris en charge la restauration d’une fresque représentant Kobe Bryant et sa fille décédés en 2020, endommagée par des actes de vandalisme il y a quelques jours.

A Kobe Bryant-Gigi Bryant mural was recently vandalized in downtown Los Angeles.



Luka Dončić made a $5,000 donation to cover the expenses of restoring the mural.



