Football : Trent Alexander-Arnold officialise son départ, une page se tourne à Liverpool

Après vingt ans à Liverpool, Trent Alexander-Arnold a annoncé son départ en fin de saison. Une page qui se tourne et une fin amère pour les fans qui voient partir libre un de leurs joyaux.

Un ultime titre et puis s'en va. Sacré champion d'Angleterre avec les Reds de Liverpool, Trent Alexander-Arnold a officialisé ce lundi son départ du club. Une nouvelle qui était attendue mais qui sonne quand même comme un coup de massue pour les fans, qui voient d'un mauvais oeil le départ libre, sans indemnité de transfert, de l'un de leurs chouchous.

Formé au club, Alexander-Arnold a disputé à ce jour 352 matches sous le maillot de Liverpool, et remporté huit trophées majeurs : deux Championnats d'Angleterre (2020, 2025), une Ligue des champions (2019), une Coupe du monde des clubs (2019), une Supercoupe d'Europe (2019), une FA Cup (2022), une League Cup (2022, 2024) et un Community Shield (2022).

Trent Alexander-Arnold has informed Liverpool FC of his intention to leave the club this summer upon the expiry of his current contract.

— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2025