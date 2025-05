Boxe : Combien Saul «Canelo» Alvarez va-t-il toucher après sa victoire contre William Scull en Arabie saoudite ?

Vainqueur de William Scull, dans la nuit de samedi à dimanche en Arabie saoudite, le boxeur Saul «Canelo» Alvarez est reparti avec un très joli chèque.

Un nouveau succès en or. Après avoir battu aux points, par décision unanime, William Scull dimanche, le champion du monde des super-moyens (WBC, WBA, WBO et IBF), 4.000 spectateurs à The Venue à Riyad (Arabie saoudite), Saul «Canelo» Alvarez a aussi cassé la banque.

D’après ce qui était déjà estimé, un énorme salaire lui était promis et cela devait être proche des 80 millions de dollars (70,5 millions d’euros).

Un montant qui fait partie du contrat qu’il a signé avec le puissant promoteur saoudien Turki Alalshikh. Selon MVS Deportes, le Mexicain de 34 ans touchera au total 400 millions de dollars (353 millions d’euros) pour cinq combats.