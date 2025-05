Boxe : Naoya Inoue se relève d'un passage au tapis et s'impose par TKO (vidéo)

Bousculé et envoyé au tapis par l'Américain Ramon Cardenas, Naoya Inoue a finalement repris ses esprits pour défendre ses quatre ceintures des super-coq par TKO au 8e round.

Les murs de la T-Mobile Arena ont tremblé dimanche soir. Ramon Cardenas a bien failli créer l'exploit de battre le Japonais Naoya Inoue, invaincu. Finalement, le Nippon s'est relevé d'un passage au tapis pour surclasser son adversaire, et l'emporter par K.-O technique lors de la huitième reprise.

Donné largement perdant par les experts, l'Américain (désormais 2 défaites en 28 combats) a fait le spectacle et ravi les spectateurs présents à Las Vegas. Notamment au cours de la deuxième reprise, lorsque sur un puissant crochet du gauche, il a envoyé son adversaire au tapis, sous les acclamations et la stupeur de la foule. «J'ai été très surpris, a reconnu le Japonais. Mais j'ai pris les choses calmement, je me suis recentré et je me suis assuré de ne pas reprendre le même coup».

INOUE JUST GOT CAUGHT. pic.twitter.com/e99cBugE1a — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Naoya Inoue impérial sur la durée

S'il a pu être surpris en début de combat par ce passage au tapis et l'énergie de son adversaire dans les rounds suivants, le combattant japonais a, comme à son habitude, montré une force athlétique exceptionnelle.

AMERICA! ARE YOU NOT ENTERTAINED??? 😤 pic.twitter.com/lBl8kQ9sgm — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

De la fin de la sixième reprise jusqu'à l'arrêt de l'arbitre à la huitième (un peu tôt au goût de certains), une pluie de coups s'est abattue sur Ramon Cardenas.

Le Japonais, toujours invaincu, a infligé son onzième KO d'affilée.