Real Madrid : le départ de Carlo Ancelotti prévu après le Clasico contre le Barça ?

En difficulté cette saison avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait officialiser son départ de la Casa Blanca après le Clasico face au Barça, prévu dimanche prochain. Le technicien italien pourrait rejoindre la sélection brésilienne après avoir quitté le banc madrilène.

La fin d’une ère ? Alors que l’avenir de Carlo Ancelotti en Espagne laisse encore planer le doute, la presse espagnole assure que le départ du technicien italien du Real Madrid sera officialisé après le Clasico, dimanche prochain (16h15). Une rencontre décisive dans la course au titre en Liga. Selon The Athletic, l’annonce se ferait entre la confrontation contre le FC Barcelone et celle face à Majorque, prévue mercredi 14 mai prochain.

Direction le Brésil ?

Mais alors, quelle suite pour Carlo Ancelotti ? En grande difficulté cette saison avec les Merengue, éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal et battus en finale de la Coupe du Roi par les coéquipiers de Lamine Yamal, l’Italien a longtemps été sur la sellette.

Déjà courtisé par la Seleção cette saison, l’entraîneur du Real Madrid devrait prochainement faire ses bagages pour s’envoler vers la sélection brésilienne. Selon Marca, un journal madrilène, les contrats entre les deux parties sont déjà rédigés et devraient être officialisés après l’annonce du départ de Carlo Ancelotti.

Pour le remplacer sur le banc madrilène, le média espagnol cite deux potentiels successeurs, Solari ou Xabi Alonso. En revanche, l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen fait figure de favori.

15 titres avec le Real Madrid

Cependant, malgré un départ par la petite porte avec une possible saison blanche, Carlo Ancelotti possède un palmarès stratosphérique avec les Merengue. Le tacticien italien compte 15 titres avec le Real Madrid, dont trois LDC, autant de Coupes du Monde des Clubs et deux Liga. L'armoire à trophée de la Casa Blanca a été bien garnie avec Don Carlo.