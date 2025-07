Football : l’ancien Ballon d’or Luka Modric a retrouvé un club à 39 ans

Le Croate Luka Modric, âgé de 39 ans, s’est engagé ce lundi soir avec l’AC Milan. L’ancienne gloire du Real Madrid s’est engagée pour une saison, plus une en option.

Une dernière aventure. L’international croate Luka Modric s’est engagé à 39 ans avec l’AC Milan lundi, cinq jours après avoir disputé son dernier match avec le Real Madrid où en treize saisons il a tout gagné.

«L'AC Milan est ravi d'annoncer que Luka Modric a signé un contrat expirant le 30 juin 2026 et comportant une option pour une année supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2027», a indiqué le club lombard dans son communiqué. «Je suis très content d'être ici pour commencer un nouveau chapitre de ma carrière», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club aux 19 titres de champion d'Italie.

«Magic Luka» a été accueilli par des dizaines de supporters enthousiastes que ce soit à la clinique où le Milan fait passer les traditionnelles visites médicales précédant tout transfert ou au siège du club. Selon la presse italienne, Modric rejoindra ses nouveaux coéquipiers début août après deux semaines de vacances.

Le vice-champion du monde 2018 (188 sélections, 28 buts), Ballon d’Or la même année, a remporté sous le maillot du Real Madrid six Ligues des champions, quatre Ligas, deux Coupes du Roi et cinq Supercoupes d'Espagne. A Milan, il rejoint un club en pleine restructuration après une saison catastrophique, terminée à la huitième place de la Serie A. Le club lombard a laissé partir l'un de ses cadres, le Français Théo Hernandez (Al-Hilal/Arabie saoudite), et vient de recruter l'international italien Samuele Ricci (Torino).