Tennis : Loïs Boisson intègre directement le tableau principal de l’US Open

Demi-finaliste de Roland-Garros début juin, la joueuse Française Loïs Boisson va directement intégrer le tableau principal de l’US Open (24 août-7 septembre).

Un soulagement pour Loïs Boisson. Demi-finaliste surprise de Roland-Garros début juin, la joueuse de tennis âgée de 22 ans va directement intégrer le tableau principal de l’US Open (24 août-7 septembre). La Dijonnaise, 63e mondiale, ne sera pas obligée de passer par les qualifications comme pour Wimbledon, où elle avait été éliminée dès le 1er tour par la Canadienne Carson Branstine pour son premier match sur gazon.

The 2025 US Open main draw field includes 18 former Grand Slam singles champions, including 10 former US Open champions. https://t.co/5R0h9k4NRV — US Open Tennis (@usopen) July 15, 2025

Et en plus de Loïs Boisson, deux autres Françaises sont assurées de disputer le Grand Chelem américain avec Elsa Jacquemot et Diane Parry, alors que Leolia Jeanjean (n°100), Alizé Cornet (n°102, classement protégé) et Varvara Gracheva (n°106) peuvent espérer intégrer le tableau principal sans passer par les qualifications. Caroline Garcia devra, elle, bénéficier d’une des huit invitations (réservées au tableau féminin) pour jouer son dernier Majeur avant de mettre un terme à sa carrière.

Du côté des hommes, s’il n’y a pas de forfaits, 14 Tricolores figureront dans le tableau principal avec notamment Arthur Fils, Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Gaël Monfils ou encore Corentin Moutet et Arthur Rinderknech.

A New York, les deux numéros un mondiaux Jannik Sinner et Aryna Sabalenka seront évidemment présents et tenteront de défendre leur titre conquis l’année dernière.