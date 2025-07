Tour de France 2025 : l’impressionnante image d’un manifestant faisant irruption au moment du sprint de l’arrivée à Toulouse (vidéo)

Lors de l’arrivée de la 11e étape du Tour de France ce mercredi, le responsable des arrivées est intervenu pour plaquer un manifestant qui courait à côté des cyclistes.

Rattrapé de justesse. À quelques mètres de l’arrivée de la 11e étape du Tour de France à Toulouse, ce mercredi 16 juillet, un individu s’est mis à courir à côté de Jonas Abrahamsen et Mauro Schmid, qui sprintaient pour la victoire. Heureusement, la sécurité est rapidement intervenue.

Après avoir réussi à tromper la vigilance de la sécurité pour entrer sur la route, l’homme a couru en direction de la ligne d’arrivée. Stéphane Boury, le commissaire général responsable des arrivées, l’a stoppé grâce à un gros plaquage. De quoi permettre aux coureurs de franchir la ligne d’arrivée tranquillement.

After a 155km breakaway, Jonas Abrahamsen wins stage 11 🇳🇴



Après 155km d'échappée, Jonas Abrahamsen remporte l'étape 11 🥇#TDF2025pic.twitter.com/0jJ3qX0JSE — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Le manifestant, qui semblait être un militant pro-palestinien, a brandi un keffieh et portait un t-shirt avec la mention «Israel out of the Tour» pour protester contre la présence de l’équipe Israel-Premier Tech. Il a été interpellé par la police, menotté et mis à l’écart dans un fourgon de la police nationale.

Quelques minutes après les faits, l’action a été revendiquée par le collectif Extinction Rebellion «En permettant à l’équipe (Israel-Premier Tech) de participer, le Tour de France devient complice du génocide et contribue à le blanchir. La neutralité n’existe pas. Ne pas agir en situation d’oppression revient à se mettre du côté de l’oppresseur», affirme le collectif dans un communiqué.