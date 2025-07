Tour de France 2025 : la terrible chute de Tadej Pogacar lors de la 11e étape (vidéo)

Tadej Pogacar a été victime d’une lourde chute, ce mercredi, à moins de quatre kilomètres de l’arrivée de la 11e étape du Tour de France. Mais il a pu repartir.

Son Tour de France a failli s’arrêter brutalement. Tadej Pogacar a été victime d’une lourde chute, ce mercredi, sur la 11e étape du Tour de France, remportée par Jonas Abrahamsen devant Mauro Schmid. A moins de 4 kilomètres de l’arrivée à Toulouse, le champion du monde slovène, grand favori à sa propre succession, a touché la roue arrière de Tobias Johannessen à pleine vitesse et a été projeté au sol.

😮 La chute de Pogacar ! Le champion du monde touche la roue de Johannessen et finit par terre. Le Slovène se relève et repart, attendu par le groupe des favoris #LesRP#TDF2025pic.twitter.com/ydcDaSo6OE — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 16, 2025

Le Slovène a glissé sur la gauche de la route avant de heurter le trottoir. Mais Tadej Pogacar s’est rapidement relevé et est remonté sur son vélo malgré des blessures superficielles, notamment au niveau du bras et du coude gauche. Et il est parvenu à rallier l’arrivée avec le groupe des favoris qui a ralenti pour attendre son retour.

«Respect au peloton, respect à tous. Merci à tous !», a-t-il déclaré auprès de son équipe, tout en prenant le temps de saluer plusieurs coureurs pour leur geste de fair-play. «Je vais bien», a assuré le Slovène qui a conservé sa 2e place au classement général.

Reste à savoir si cette chute et ses blessures auront des conséquences alors que la route va très sérieusement s’élever, ce jeudi, avec la première grande étape de montagne dans les Pyrénées et une arrivée au sommet à Hautacam.