Football : le meilleur buteur de l'histoire du Maroc décédé à 78 ans

Ahmed Faras, meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Maroc, est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie à 78 ans.

Le football marocain est en deuil. Ahmed Faras, ex-capitaine des Lions de l’Atlas qui a mené l’équipe marocaine à son unique sacre en Coupe d'Afrique des nations en 1976, est décédé mercredi à 78 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé la Fédération marocaine de football.

يتقدم السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة المرحوم أحمد فرس، وإلى أسرة كرة القدم المغربية قاطبة، على إثر وفاة أحد رموز الكرة الوطنية، يومه الأربعاء 16 يوليوز 2025.



L’attaquant a évolué toute sa carrière au club de la Jeunesse de Mohammedia (1965-1982), remportant le championnat en 1980, la Coupe du Trône en 1972 et 1975, ainsi que la Supercoupe en 1975. Il a également terminé meilleur buteur du championnat à deux reprises (1969 et 1973), avec 16 buts, avant de prendre sa retraite en 1982.

Sous le maillot de la sélection, Ahmed Faras, reconnu dans l'Afrique, a inscrit 36 buts en 94 sélections entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, un record. En 1972, lors de la première CAN disputée par le Maroc, il a inscrit le premier but du Royaume de l’histoire dans la compétition, lors du match nul contre le Congo (1-1).

L’avènement viendra en 1975 en devenant le premier Marocain et Arabe à remporter le Ballon d'or africain. Un an plus tard, il a mené sa sélection à son unique sacre continental lors de la CAN en Éthiopie.