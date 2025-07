Tennis : Loïs Boisson victime de violentes attaques après sa qualification pour les quarts de finale à Hambourg

La Française Loïs Boisson a été victime de violentes attaques sur les réseaux sociaux après sa qualification pour les quarts de finale du tournoi de Hambourg contre Tamara Korpatsch (6-4, 6-7, 6-4).

Elle est sortie victorieuse d’un combat de près de trois heures. Pour la première fois depuis sa formidable épopée à Roland-Garros, où elle a atteint les demi-finales, Loïs Boisson a enchaîné une 2e victoire consécutive, mercredi, pour se hisser en quarts de finale du tournoi de Hambourg (WTA 250). Mais la Française, tête de série n°5, a dû s’employer sur la terre battue allemande pour venir à bout de Tamara Korpatsch (6-4, 6-7, 6-4).

Après avoir empoché la première manche, la joueuse de 22 ans a été menée dans le set suivant (1-4) avant de recoller et de servir pour le match (5-4). Mais elle a finalement cédé au tie break. Egalement menée dans la 3e manche décisive, elle a fait appel au médecin pour une douleur à la cuisse, provoquant la colère de son adversaire, mais elle a fini par s’imposer après de 2h58 de jeu.

Vous avez quoi les fans de tennis à tailler en pièce une jeune joueuse comme Loïs Boisson ?

Les com sous le message de @RomainNextGen mais aussi sur d'autres comptes, c'est juste nul et honteux.

Laissons la grandir et voir jusqu'où elle peut aller. Force à Loïs !!#Tennis#Wta… https://t.co/TIIDKsub3v

— Gaby Greg (@pressebasket) July 16, 2025