Rugby : vaillant, le XV de France craque en fin de match et s'incline pour la troisième fois face à la Nouvelle-Zélande (29-19)

Des Bleus combatifs ont longtemps cru pouvoir enfin s'imposer face à la Nouvelle-Zélande, mais la logique a été respectée et ils se sont finalement inclinés (29-19). C'est une troisième défaite de suite pour le XV de France, situation qui n'était plus arrivée depuis 2018.

Un zéro pointé pour le XV de France. Le constat est cruel, mais factuel. Pour le troisième match consécutif face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont montré résilience, combativité et générosité dans l'effort.

Une semaine après la déculottée (43-17), il fallait rebondir. Alors Fabien Galthié a procédé à neuf changements. Un XV de France plus costaud et expérimenté s'est alors présenté face aux Kiwis. De retour au centre, Gaël Fickou (96 sélections) a apporté toute son expérience à cette équipe qui en souffre par moment.

Le début de match est réussi, voire parfait. Dominateurs, les Bleus sont parvenus à ouvrir la marque par l'intermédiaire de son maître à jouer Nolann Le Garrec. Le néo-rochelais a ensuite réussi transformation, puis pénalité, pour permettre aux siens de prendre 10 points d'avance.

Avec une avance de neuf points dans les dernières minutes de la première mi-temps, les Bleus ont concédé, après la sirène, un nouvel essai inscrit par Lienert-Brown, parfaitement transformé par McKenzie (19-17).

Toujours pas de victoire sur terre néo-zélandaise depuis 2009

En début de seconde période, les Kiwis ont souvent bataillé dans les cinq mètres français, mais sans parvenir à briser cette ligne bleue, parfaitement disciplinée. Mais après 20 minutes, la faille a été trouvée par le troisième ligne Kirifi (59'). Dix minutes plus tard, les All Blacks pensaient prendre le large, mais Papalii n'a pas aplati et l'essai est refusé.

Menés de trois points à 10 minutes du terme de la rencontre, les Bleus continuent de souffrir, de dégager loin devant et de subir les assauts néo-zélandais. Les entrants auront apporté leur combativité, mais la finalité reste la même. Les phases de jeu s'enchaînent, les coéquipiers de McKenzie grappillent mètre par mètre jusqu'à ce que Jordie Barrett trouve l'intervalle et décale en intérieur pour son talonneur qui s'en va plonger entre les perches tricolores.

Les Bleus et ses hommes auront montré un joli visage, mais les Kiwis auront été plus dominateurs. C'est donc une troisième défaite de suite face aux vice-champions du monde 2023 (29-19). Une première pour Fabien Galthié avec le XV de France. On attendra encore pour une victoire française en terre néo-zélandaise. La dernière remonte à 2009.