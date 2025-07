Tennis : Loïs Boisson se qualifie pour la première finale de sa carrière à Hambourg

Phénomène surprise du dernier Roland-Garros, la Française de 22 ans se rapproche d’un premier trophée sur le circuit. En finale, elle sera opposée à Anna Bondar, tenante du titre.

La terre battue lui réussit décidément bien. En moins d’une heure et demie de jeu, Loïs Boisson s’est imposée dans sa demi-finale contre Dayana Yastremska (6-1, 7-6). Elle s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 250 de Hambourg et n’est plus qu’à un match d’un premier trophée en carrière.

En Allemagne, la Française a une nouvelle fois confirmé ses prédispositions sur cette surface. Dans sa demi-finale, Loïs Boisson n’a pas tremblé face à la tête de série numéro 2. Opposée à une Dayana Yastremska inexistante dans le premier set, la Française a déroulé son tennis, ne laissant qu’un jeu à son adversaire (6-1). La deuxième manche a été plus disputée, la Dijonnaise étant poussée jusqu’au tie-break. Mais elle a su concrétiser sa deuxième balle de match pour s’imposer face à l’Ukrainienne (7-6).

Un premier titre et un top 50 en ligne de mire

En plus d’un premier titre en carrière, la Française pourrait franchir un cap au classement WTA. Grâce à sa qualification en finale, Loïs Boisson est assurée d’empocher 163 points, ce qui la propulserait au 51e rang mondial. Une victoire dimanche lui permettrait d'avoir 250 points et de faire son entrée dans le top 50, un classement qu’elle n’a encore jamais atteint alors qu’elle n’était que 513e mondiale en mai dernier.

Pour cela, Loïs Boisson devra déloger Anna Bondar, la tenante du titre. Vainqueure à Hambourg en 2024, la Hongroise a difficilement écarté la Slovène Kaja Juvan en demi-finale (5-7, 6-3, 6-4). Depuis le début du tournoi, Bondar peine à s’imposer en deux sets (seulement une fois en quatre matchs). Face à la jeune Française, elle pourra toutefois compter sur l’avantage de l’expérience, ayant déjà disputé trois finales sur le circuit, avec deux titres (Buenos Aires et Hambourg) et une finale perdue cette année à Bari.