Tour de France 2025 : le Belge Remco Evenepoel abandonne lors de la 14e étape

Maillot blanc et troisième du classement général du Tour de France, le Belge Remco Evenepoel a abandonné ce samedi 19 juillet, lors de la 14e étape, entre Pau et Luchon-Superbagnères.

L'ascension du col du Tourmalet lui aura été fatale. Déjà en difficulté les précédents jours sur les étapes pyrénéennes, le Belge Remco Evenepoel a abandonné ce samedi 19 juillet, lors de la 14e étape.

C'est un coup de massue pour sa formation Soudal Quick-Step, qui perd son leader de 25 ans, maillot blanc et troisième du classement général du Tour de France.

L'étape reine des Pyrénées a été un calvaire. Ce début de 14e étape entre Pau et Luchon-Superbagnères a également été marqué par l'abandon du Danois Mattias Skjelmose, victime d'une chute et de Steff Cras, lâché dans la plaine en tout début d'étape.

Déjà en difficulté lors des deux premières étapes pyrénéennes, incapable de suivre le rythme de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel a été lâché par le peloton dès les premières rampes du Tourmalet, col hors catégorie.

Un temps dans un groupe à une quarantaine de secondes du peloton maillot jaune, Evenepoel a fini par sortir de la roue de son coéquipier Pascal Eenkhoorn avant de se laisser décrocher, passablement agacé par la présence d'une moto-caméra à ses côtés.

Il a finalement mis pied à terre, mais avant de monter à bord d'une voiture de son équipe, à 9 km du sommet.

❌ Un dernier beau geste malgré la souffrance. 🤍

C'est fini pour @EvenepoelRemco qui abandonne le #TDF2025. pic.twitter.com/w4dryAd5e4

— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025