«La factrice est très affectée» : La Poste belge s’excuse après la lourde chute de Remco Evenepoel

La Poste belge a présenté ses excuses après la lourde chute de Remco Evenepoel, qui souffre de multiples fractures et sera absent pendant plusieurs semaines.

Une chute aux lourdes conséquences. Remco Evenepoel est violemment tombé, mardi, à l’entraînement après avoir heurté un véhicule de la Bpost, équivalent de La Poste en Belgique.

Transporté à l’hôpital, le double champion olympique à Paris souffre de multiples fractures aux côtes, à l’omoplate droite et à la main droite, mais aussi de contusions aux deux poumons et d’une luxation de la clavicule.

Remco Evenepoel lui a apporté son soutien

Quelques heures après l’accident, qui a impliqué l’une de ses factrices, la Bpost a présenté ses excuses au coureur de 24 ans et son équipe. «Nous ne pouvons malheureusement pas entrer dans les détails de l’accident, mais il va sans dire que la factrice et Bpost collaborent pleinement à l’enquête. La police est arrivée sur les lieux pour faire les constatations nécessaires. La factrice est également restée sur place jusqu’à ce que Remco soit transporté à l’hôpital. Elle est très affectée par cet incident. Nous souhaitons à Remco un prompt rétablissement et nous espérons que les conséquences pour lui seront réduites au minimum», a-t-elle écrit.

Selon les premiers éléments, la factrice aurait soudainement ouvert la portière de son véhicule sans apercevoir l’arrivée de Remco Evenepoel. Le cycliste belge n'a pu éviter l'impact et son vélo a été brisé en deux sous la violence du choc. Le double champion du monde du contre-la-montre est resté pendant un moment allongé au sol avant d’être pris en charge conscient par les secours.

Et s’il a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé après avoir été opéré avec succès, il s’est montré très indulgent envers la factrice. «Je tiens à exprimer mon soutien à la femme impliquée dans l’accident», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Remco Evenepoel va désormais observer une période de convalescence avant de pouvoir effectuer son retour à la compétition, qui n’est pas prévu avant le mois de février.