Tour de France 2025 : un directeur sportif lourdement sanctionné pour avoir fauché une spectatrice

Le directeur sportif de l’équipe Ineos Grenadier a été lourdement sanctionné pour avoir fauché une spectatrice, samedi, dans l’ascension du col de Peyresourde lors de la 14e étape du Tour de France.

Le pire a sans doute été évité. Présente sur le bord de la route lors de la 14e étape du Tour de France, une spectatrice a été fauchée, samedi, par une voiture de l’équipe Ineos Grenadier dans l’ascension du col de Peyresourde. Alors que le directeur sportif de la formation britannique, qui était au volant du véhicule, suivait le futur vainqueur Thymen Arensman, il a violemment percuté la femme qui était en train de filmer le passage des coureurs.

Incident au sommet de Peyresourde, où la voiture d'Ineos Grenadiers a percuté une spectatrice. #TDF2025pic.twitter.com/DP6E7ySmFR — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 19, 2025

Et, à l'arrivée, Olivier Cookson a été lourdement sanctionné par le jury des commissaires de la Grande Boucle pour «comportement incorrect mettant en danger les spectateurs». Il a écopé d’une amende de 5.360 euros et d’un carton jaune. De son côté, l’équipe Ineos Grenadier a présenté ses excuses à la spectatrice.

«Nos pensées et nos excuses sincères vont au fan qui a été accidentellement et malheureusement heurté par l’une de nos voitures de course alors qu’il soutenait les coureurs lors de l’étape d’aujourd’hui. Comme toutes les équipes, nous prenons grand soin de maintenir un environnement de course sûr pour tout le monde - y compris les fans passionnés qui rendent notre sport si spécial», a-t-elle écrit dans un communiqué.

L’état de santé de la femme renversée demeure, pour le moment, inconnu. Elle serait néanmoins parvenu à se relever après le choc, selon l’AFP. «Il n’y a pas eu de déclenchement de secours», a indiqué le lieutenant-colonel Frédéric Beretti, officier de liaison gendarmerie sur la Grande Boucle, cité par Le Parisien. Et les premières recherches n’ont donné «aucun retour», a-t-il ajouté.

Mais cet incident rappelle à quel point il est primordial de se montrer prudent et vigilant au passage des coureurs mais également des véhicules présents sur le Tour de France.