Tour de France 2025 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir le profil de la 16e étape

Au lendemain de la 2e journée de repos, le peloton reprend la route, ce mardi, avec la 16e étape du Tour de France entre Montpellier et le sommet du Mont Ventoux.

Distance

Cette 16e étape, qui suivra la 2e journée de repos, sera longue de 171,5 kilomètres entre Montpellier et le sommet du mythique Mont Ventoux.

Difficultés

Une seule et unique difficulté est au menu de cette 16e étape. Et pas n’importe laquelle. Après avoir traversé l’Hérault, le Gard et le Vaucluse, les coureurs devront gravir le mythique Mont Ventoux (hors-catégorie, 15,7 km à 8,8%). Une ascension finale qui pourrait donner lieu à une explication entre les favoris.

Villes traversées

Après le départ de Montpellier, les coureurs traverseront les villes de Valflaunès, Quissac, Domessargues, Garrigues, Uzès, Connaux, Roquemaure, Châteauneuf-du-Pape, où aura lieu le sprint intermédiaire, Sarrians ou encore Bédoin.

Horaires

Le peloton s’élancera à 12h40 de Montpellier et l’arrivée est prévue entre 16h44 et 17h12 au sommet du Mont Ventoux, selon les estimations des organisateurs.