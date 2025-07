Tour de France 2025 : à quand remonte la dernière victoire d’un coureur français ?

A moins d’une semaine de l’arrivée sur les Champs-Élysées, aucun coureur français ne s’est imposé depuis le départ de la 112e édition du Tour de France.

Une très longue période de disette. A moins d’une semaine de l’arrivée, prévue dimanche prochain, sur les Champs-Élysées, aucun coureur français ne s’est imposé lors des quinze premières étapes du Tour de France. Seul Julian Alaphilippe, qui a cru avoir remporté la 15e étape à Carcassonne, est parvenu à monter sur le podium, alors que Lenny Martinez est porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur et Kévin Vauquelin occupe la 5e place du classement général.

Un succès tricolore sur les routes de la Grande Boucle se fait attendre depuis 27 étapes. La dernière victoire française remonte à la précédente édition avec Anthony Turgis. Le champion de France en 2010 a remporté l’étape des chemins blancs (9e étape), le 7 juillet 2024, en s’imposant au sprint devant le Britannique Tom Piddock et le Canadien Derek Geek. Lors de cette 111e édition, Romain Bardet (1re étape) et Kévin Vauquelin (2e étape) avaient également décroché une victoire.

Les coureurs français encore en lice n’ont plus que six étapes pour éviter le zéro pointé sur cette 112e édition. Une absence de victoire qui n’est arrivée qu’à deux reprises dans l’histoire du Tour de France en 1926 et 1999. Mais il faudra être costaud au regard du profil des dernières étapes.