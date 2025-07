Football : le drôle de cadeau reçu par Valentin Rongier après son transfert à Rennes (vidéo)

Lundi, lors de sa présentation comme nouveau joueur du Stade Rennais, l’ancien Marseillais Valentin Rongier a reçu un cadeau très original.

Un clin d’œil très drôle. Lors de la présentation de Valentin Rongier, sa nouvelle recrue en provenance de l’Olympique de Marseille, le club de Rennes lui a offert une chèvre en figurine ce lundi.

Il s’agit d’une référence à une photo de chèvres postée par le milieu de terrain en 2017 sur les réseaux sociaux, accompagnée du message «Coucou les Rennais». «J'aime trop, je rejoins les Goat (qui signifie en anglais à la fois chèvre et l’acronyme Greatest of All Time), a-t-il réagi dans la vidéo mise du club breton. C'est ça le football, c'est ce qu'on aime. Ça, c’est la vie. Merci pour ce beau cadeau les gars.»

Un cadeau de bienvenue. 🐐 pic.twitter.com/7po0nwRQsk — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 21, 2025

La venue de Valentin Rongier, ancien joueur du FC Nantes, formation rivale, n’a pas plu à certains supporters rennais dont le groupe d’ultras du RCK. «Nul besoin de rappeler aux supporters Rouge et Noir l’aversion affichée de ce joueur envers notre club, avait-il écrit dans un communiqué. Entre ses piques enfantines sur les réseaux sociaux et ses déclarations dans les médias Valentin Rongier n’a, à nos yeux, aucune légitimité pour porter nos couleurs.»

«Quand on est passé par le centre de formation, que ce soit du côté de Rennes ou du côté de Nantes, je pense qu’on essaye de cultiver un petit peu cette rivalité et ce derby, s’est expliqué le joueur. Mais pour moi, si vous reprenez mes propos et mes chambrages, ça a toujours été bon enfant. Je n’ai jamais voulu manquer de respect à l’institution Rennes ou à leurs supporters. S’il y en a qui se sont sentis blessés ou offensés par mes propos, dans ce cas-là j’en suis navré.»