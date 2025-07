Tour de France 2025 : combien le Français Valentin Paret-Peintre va-t-il toucher après sa victoire au Mont Ventoux ?

Le Français Valentin Paret-Peintre a remporté, ce mardi, la 16e étape du Tour de France au sommet du Mont Ventoux devant l’Irlandais Ben Healy.

Une victoire de légende. A 24 ans, Valentin Paret-Peintre s’est offert, ce mardi, le plus beau succès de sa carrière en remportant la 16e étape du Tour de France, et pas des moindre, celle très médiatisée du Mont Ventoux. Après avoir rejoint l’homme de tête Enric Mas à moins de quatre kilomètres de l’arrivée, le Français a fait la différence dans les derniers mètres pour s’imposer devant l’Irlandais Ben Healy et signé la première victoire française de cette 112e édition.

Le 5e Français vainqueur au sommet du Mont Ventoux

«Je ne réalise pas ! Une victoire sur le Tour, c'est extraordinaire, mais au Mont Ventoux, c’est encore quelque chose de différent. C’est ce que je me disais dans le final, Ben Healy était vraiment très fort dans ces attaques, mais je me disais que c’était une victoire au Ventoux», a confié, au micro de France 2, Valentin Paret-Peintre, qui est devenu le 5e coureur français à s’imposer au sommet du «Géant de Provence» après Raymond Poulidor (1965), Bernard Thévenet (1972), Jean-François Bernard (1987) et Richard Virenque (2002).

Et pour cette victoire, le grimpeur de l’équipe Soudal-Quick-Step va toucher une très belle somme. Il va empocher les 11.000 euros promis au vainqueur de chaque étape, ainsi que 800 euros pour avoir franchi en tête le sommet du Mont Ventoux, classé hors catégorie. Soit un total de 11.800 euros. Ces gains vont s’ajouter aux 42.210 euros que sa formation avait déjà accumulé depuis le début de cette Grande Boucle.

Malgré l’abandon de leur leader Remco Evenepoel, lui et ses coéquipiers vont tenter de faire grimper cette cagnotte lors des cinq dernières étapes jusqu’à l’arrivée, dimanche, sur les Champs-Élysées. Et comme le veut la coutume, la totalité des gains sera ensuite répartie entre les coureurs et les membres du staff.