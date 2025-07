Tour de France 2025 : un Français élu coureur le plus combatif de la 2e semaine

Le Français Jordan Jegat, qui occupe la 11e place du classement général du Tour de France, a été élu coureur le plus combatif de la 2e semaine par le public.

Un Français à l’honneur. Si cette 112e édition du Tour de France attend toujours une première française, à moins d’une semaine de l’arrivée sur les Champs-Elysées, Jordan Jegat a été coureur le plus combatif de la 2e semaine. Membre de l’équipe TotalEnergies, le Breton de 26 ans, qui occupe la 11e place du classement général, a été plébiscité par le public devant Thymen Arensman, Jonas Abrahamsen, tous deux vainqueurs d’étape, mais aussi Quinn Simmons, Michael Storer et son compatriote Bruno Armirail, qui avaient tous les trois déjà été nommés la première semaine.

🗳 The most combative rider of the second week has been elected! 🇫🇷 @JegatJordan wins with 803 RT.

💪 He’ll be part of the list for the most combative rider of the #TDF2025.



🗳 Le vote pour le combatif intermédiaire de la 2ème semaine du #TDF2025 est terminé et c'est 🇫🇷… https://t.co/a798obkC6Vpic.twitter.com/u4yuBc59Ee

