Boxe : vers un combat Tony Yoka-Anthony Joshua à venir en fin d’année ?

Le boxeur français Tony Yoka pourrait affronter le Britannique Anthony Joshua dans un combat entre anciens champions olympiques, d’après des rumeurs venant d’Angleterre.

Un affrontement entre champions olympiques ? C’est en tout cas la rumeur qui enfle de plus en plus ces dernières heures dans le microcosme de la boxe anglaise. D’après un épisode podcast diffusé sur TalkSport dimanche, Spencer Oliver, ancien champion devenu commentateur, a confirmé un possible combat entre Tony Yoka et Anthony Joshua.

Alors que le Britannique, qui vient de se faire opérer du coude, rêve toujours d’affronter Tyson Fury pour un énorme combat en Angleterre, il pourrait se relancer d’abord un affrontement contre le Français (14 victoires, 3 défaites). «Nous avons deux médaillés d'or olympiques qui s'affrontent, a expliqué le consultant anglais. Ce sera un grand combat, c'est un combat vendable, j'adorerais le voir.»

Agé de 35 ans, Anthony Joshua (28 victoires, 4 défaites) a récemment perdu contre Daniel Dubois, qui a comme le même entraîneur que le Parisien, à savoir Don Charles.

Pour le moment, aucune autre information n’est venue confirmer ou infirmer cette rumeur. Si cela venait à se faire, il s'agirait d'une énorme chance pour Tony Yoka (32 ans) de relancer sa carrière. Une victoire contre l'un des meilleurs boxeurs de la planète lui ouvrirait les portes du Top 10 et de belles perspectives…