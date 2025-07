«Des souvenirs de malade» : Les coureurs du Tour de France 2025 heureux après le passage sur la Butte Montmartre lors de la dernière étape

Après la dernière étape du Tour de France 2025 ce dimanche, les coureurs ont exprimé leur joie d’être passé par la Butte Montmartre de Paris.

Un moment qu’ils n’oublieront pas. Les coureurs du Tour de France ont gravi la Butte Montmartre devant une foule phénoménale dimanche lors de la dernière étape du Tour de France, faisant renaître l'atmosphère des JO 2024 pour créer de nouveaux «souvenirs de malades».

«C'était une étape incroyable», a souligné Tadej Pogacar, après avoir fendu la foule massé sur les trottoirs pour passer deux fois en tête, avant de céder dans l'ultime ascension lors d'une attaque de Wout Van Aert, vainqueur de cette 21e étape. «C'est incroyable, des souvenirs de malade, profitons de tout ça parce que c'est vraiment fou», s'est extasié le Français Kévin Vauquelin, qui a dit avoir vécu cette étape «comme aux JO, sauf qu'on gueulait (son) nom!»

«Vous êtes des monstres»

La dernière étape de cette 112e édition a emprunté la rue Lepic menant au pied du Sacré-Coeur, reprenant la portion du parcours de la course en ligne des Jeux de Paris qui avait marqué les esprits l'été dernier. Les spectateurs s'étaient déplacés en nombre, dès dimanche matin, pour prendre place dans la montée allant jusqu'au sommet de la butte Montmartre, donnant à la colline des airs de stade de football.

«Merci à tous les supporters, c'est vous le Tour de France. Vous êtes des monstres», a écrit Axel Laurance sur X pour remercier le public. «J'étais pas trop pour ce circuit dans Montmartre mais je me suis bien amusé sur ces trois derniers tours», a souri l'autre tricolore en vue sur ce Tour, Valentin Paret-Peintre, vainqueur de l'étape du Mont Ventoux.

Interrogé sur un retour à Montmartre en 2026, le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a expliqué qu'il allait «regarder tout ça à tête reposée avec le préfet de Police et la ville de Paris», qu'il a remerciés d'avoir rendu cela possible cette année. La préfecture de police s'est félicitée d'un «dispositif de sécurisation adapté à cet événement inédit et exceptionnel» grâce à la mobilisation des 3.000 policiers et gendarmes.