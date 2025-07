Mondiaux de natation 2025 : le Français Yohann Ndoye-Brouard décroche le bronze sur le 100m dos

Le Français Yohann Ndoye-Brouard a décroché la médaille de bronze lors de la finale du 100m dos, ce mardi, aux Mondiaux de natation 2025 de Singapour.

Il est allé la chercher. Le Français Yohann Ndoye-Brouard a remporté la médaille de bronze du 100 m dos, mardi aux Championnats du monde de natation de Singapour. Seulement septième à mi-course, Ndoye-Brouard a produit une superbe deuxième partie de course pour signer un nouveau record de France en 51’’92. Le nageur de 24 ans décroche ainsi la première médaille mondiale de sa carrière.

«C'est énorme. C'est toujours dur, les courses où il faut rester calme, a réagi le Français, celui qui disputera également le 200m dos et le relais 4x100 m quatre nages. Ma stratégie, c'était de laisser partir les autres et d'accélérer ensuite. Je l'ai fait! Je savais que ça pouvait passer, mais je pouvais aussi finir au pied du podium. J'ai regardé le plot, j'ai vu qu'il était allumé, et c'était fou. Ça fait trois fois que je le regarde et qu'il ne s'allume pas... Je suis content, parce que j'ai vraiment beaucoup bossé.»

🏊 #AQUASingapore25 | 🇫🇷 "Je l'ai fait, j'suis trop content !"



L'émotion de ​​Yohann Ndoye Brouard après sa médaille de bronze de 100m dos !



📺 Le direct : https://t.co/u5oLmMAGhbpic.twitter.com/3KX1p0sHD2 — francetvsport (@francetvsport) July 29, 2025

Le titre est revenu au Sud-Africain Pieter Coetze (51''85) devant l'Italien Thomas Ceccon, champion olympique de l'épreuve l'an dernier à Paris (51''90).

Il s'agit de la deuxième médaille de la semaine pour la délégation française depuis le début des Mondiaux dimanche, après l'or remporté par Maxime Grousset lundi en finale du 50 m papillon et avant l'entrée en lice de Léon Marchand mercredi.