Basket : la NBA fera son retour en France en 2027 et 2028

La NBA a annoncé la liste des villes qui accueilleront les futures rencontres de saison régulière en Europe. Et Paris devra prendre son mal en patience : la ville lumière n'accueillera pas de rencontre en 2026.

Avis aux amateurs français de la Grande Ligue de basketball : il faudra se montrer patient avant de voir un nouveau match NBA dans l’Hexagone. Après avoir accueilli des rencontres régulières de NBA en 2020, 2023, 2024 et 2025, Paris devra attendre 2027 et 2028 pour avoir le droit à cet honneur.

Europe, get ready! ✈️🌍



The NBA will host SIX regular-season games in Europe over the next three years, with games to come in Berlin and London (2026), Manchester and Paris (2027) and Berlin and Paris (2028).



— NBA (@NBA) July 30, 2025